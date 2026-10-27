Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli kritik derecede tehlikedeki türler listesinde yer alan, önceki yıllarda sayıları 700'e kadar gerileyen Akdeniz fokları, dünyada sadece 4 bölgede yaşıyor. Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan kıyıları ile Doğu Atlantik'te iki ülke kıyılarında görülebilen, yürütülen koruma çalışmaları kapsamında geçen yıl dünyadaki Akdeniz foku popülasyonunun 800-900 civarına yükseldiği belirlendi. Türkiye kıyılarında ise yaklaşık 120 yetişkin bireyden oluşan popülasyon, dağınık olarak yaşamını sürdürüyor.

Akdeniz foklarına yönelik en büyük tehdit kaynağını, insan kaynaklı faktörler oluşturuyor. Türkiye'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ve SAD-AFAG ile Mersin'de ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün önemli koruma projeleri yürüttüğü Akdeniz foklarının balıkçı ağlarına takılarak boğulmaları, en önemli ölüm sebebi olarak gösteriliyor. En çok karşılaşılan diğer nedenler insanlar ve hastalanma şeklinde sıralanırken, ölüm faktörlerinin 4'te 3'ü insan sebepli olarak bildiriliyor.