Kaya, şairlerin dili ve edebiyatı kullanma biçimlerinin dikkati çekici olduğunu ifade etti. Mezar taşı kitabelerinin Tekirdağ'ın edebiyat tarihine ilişkin yeni bilgiler sunduğunu vurgulayan Kaya, şunları kaydetti: "Edebiyatı ve dili çok iyi kullandıklarını gördük. Usta şairler olduklarını gördük. Böylece Tekirdağ'ın aslında bir yerde kayıp şairlerini de ortaya çıkarmış olacağız. Benim dikkatimi çeken isimlerden ilk tespit ettiğimiz Arif mahlaslı bir şair kendi kızının mezar taşına kitabe yazmış edebi bir dille ve tarih düşürmüş. Bu mezar taşlarında tarih düşürme dediğimiz formu çok iyi kullanıyorlar. Bunun gibi 5 farklı şairin, hiçbir kaynakta anılmayan şairin varlığını tespit ettik. Heyecan içerisindeyiz hiçbir yerde anılmayan şairlere rastlıyoruz."