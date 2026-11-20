Edremit Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilen denetimlerde balık boyu ve ağ gözü açıklığının kontrol edildiğini dile getiren Şişman, "Bugün de Edremit Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirdiğimiz denetimlerde hem balık boylarını hem de ağ gözü açıklıklarını kontrol ediyoruz. Mevzuat gereği ağ gözü açıklığının 40 milimetreden büyük, avlanan inci kefalinin boyunun ise 18 santimetreden uzun olması gerekiyor. Bu ölçülerin altında balık avlanması veya uygun olmayan av malzemelerinin kullanılması durumunda idari para cezası uyguluyoruz. Balıkçılarımıza, av yasaklarına ve kotalara uydukları için teşekkür ediyoruz. Her yıl olduğu gibi denetimlerimizi bu yıl da sürdürüyoruz. Geçmiş yıllarda 18-19 santimetre civarında olan ortalama balık boyunun bugün 29-30 santimetreye ulaştığını görüyoruz" şeklinde konuştu.