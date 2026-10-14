Kumköy sahili, daha önce de çöpler ve araç lastiklerinin gömülerek oluşturulduğu lağım çukurlarıyla gündeme geldi. Caretta carettaların yuvalama ve yavruların denize ulaşma döneminde sahilde ateş yakılması, çadır ve karavanların bulunması, araçların denize kadar girmesi de haberlere konu oldu. Kirlilik haberlerinin ardından temizlenen sahil, kullananların geride bıraktığı atıklar nedeniyle yine çöplüğe döndü.