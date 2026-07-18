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        Haberler Gündem Güncel Ordu'da 23. Geleneksel Çambaşı Yayla Festivali başladı

        Ordu'da 23. Geleneksel Çambaşı Yayla Festivali başladı

        Ordu'nun Kabadüz ilçesinde 23. Geleneksel Çambaşı Yayla Festivali düzenlendi. Halk oyunları ekiplerinin gösterilerini sunduğu festivale katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar horon oynadı. En güzel peynir, bal ve turşu yarışmaları ise renkli görüntüler oluşturdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 18:09 Güncelleme:
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        Ordu'nun Kabadüz ilçesinde 23. Geleneksel Çambaşı Yayla Festivali düzenlendi.

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        İlçenin 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda gerçekleştirilen festivalin ilk gününde mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı.

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        Halk oyunları ekiplerinin gösterilerini sunduğu festivale katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar horon oynadı.

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        En güzel peynir, bal ve turşu yarışmaları ise renkli görüntüler oluşturdu.

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        Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, festivalin yoğun katılımla başladığını ve farklı etkinliklerle süreceğini söyledi.

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        Yaylanın doğası ve yaşatılan geleneklerinin farklı olduğunu belirten Kaya, "Burası bereketli topraklar. Çünkü Ordu denince ilk akla gelen Çambaşı. Burası yaylalarıyla Ordu halkının bütünleştiği bir yerdir. Gerçekten doğası, iklimi, huzuruyla en güzel yerlerden biridir. İnsanlarımızı 77 obaya sahip yaylaya bekliyoruz" dedi.

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        Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın konser verdiği ve at yarışlarının yapıldığı festivale, AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aşkın Baş, Kabadüz Kaymakamı Görkem Nalçacı, Kültür ve Turizm İl Müdürü Uğur Toparlak, AK Parti İl Başkanı Samet Özdemir ile vatandaşlar katıldı.

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        Festival, yarın yapılacak etkinliklerin ardından sona erecek.

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