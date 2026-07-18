Yaylanın doğası ve yaşatılan geleneklerinin farklı olduğunu belirten Kaya, "Burası bereketli topraklar. Çünkü Ordu denince ilk akla gelen Çambaşı. Burası yaylalarıyla Ordu halkının bütünleştiği bir yerdir. Gerçekten doğası, iklimi, huzuruyla en güzel yerlerden biridir. İnsanlarımızı 77 obaya sahip yaylaya bekliyoruz" dedi.