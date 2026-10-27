Tesisin özellikle öğrenciler açısından önemli olduğunu belirten Baydaş, "Çocuklar doğada çoğu zaman göremedikleri, sadece sosyal medyada veya bilgisayarda karşılaştıkları hayvanların büyük çoğunluğunu bir arada görmüş olacaklar. Bu aynı zamanda bir eğitim tesisi görevi de görecek" dedi.