Şu anda mühendislik ekibinin konu üzerinde çalıştığını ifade eden Çoban, şunları kaydetti: "Buradan bir uyarıda da bulunmak istiyorum. Özellikle sonbahar aylarında bozayılar kış uykusuna hazırlanıyor ve bu kış uykusu hazırlığında daha fazla besin tüketmeleri gerekiyor. Bunu maalesef Sarıkamış'ta ormandan değil de çöpten temin etmeye çalışıyorlar ve insanlarla bozayılar özellikle Sarıkamış'ın mahallelerinde karşılaşıyor. Bunun önüne geçmek için özellikle hava karardıktan sonra çöpleri çöp tenekelerine çıkartmamanızı ve eğer mahallenizde bir bozayı görürseniz de o alandan hemen uzaklaşmanızı tavsiye ediyoruz."