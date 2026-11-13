Sinop'ta heyelan: Üç mahallenin yolu ulaşıma kapandı, ahır ve samanlık yıkıldı
Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı, ahır ve samanlık yıkıldı. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede AFAD ekiplerince hasar tespit çalışması başlatıldı
Giriş: 13 Kasım 2026 - 14:42 Güncelleme:
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Sinop'un Türkeli ilçesindeki heyelanda mahalle yolu ulaşıma kapandı.
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Hacı köyünde heyelan meydana gelmesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Heyelanda bir ahır ve bir samanlık yıkıldı.