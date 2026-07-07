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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hamile eşini vurdu, bebekten acı haber

        Hamile eşini vurdu, bebekten acı haber

        Batman'da eski eşinin otomobile düzenlediği silahlı saldırıda yaralanan 32 haftalık hamile kadın hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen anne karnındaki bebek yaşamını yitirirken, olayın ardından Siirt'e kaçtığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 19:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Hamile eşini vurdu, bebekten acı haber

        Batman’da eski eşi A.K.’nin (34) tabancayla ateş açtığı otomobilde bulunan 32 haftalık hamile Y.K. (26) yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Y.K.’nin bebeği hayatını kaybederken, şüpheli A.K.’nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

        Olay, dün akşam saatlerinde Bayındır Mahallesi Cizre Bulvarı’nda meydana geldi. Y.K., dini nikahla birlikte yaşadığı A.R.S. (34) ile birlikte otomobille seyir halindeyken, eski eşi A.K.’nin silahlı saldırısına uğradı.

        Tabancayla açılan ateş sonucu yaralanan Y.K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 32 haftalık hamile olan Y.K.’nin bebeği, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Y.K.’nin tedavisi devam ederken, saldırının ardından Siirt’e kaçtığı tespit edilen A.K.’nin yakalanması için çalışma sürüyor.

        *Haberin görselleri İHA ve DHA tarafından servis edilmiştir.

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