Hatay'da toz taşınımı! Görüş mesafesi düştü
Hatay'da toz taşınımı etkili oluyor. Kentte toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi ve hava kalitesinde düşüş yaşandı
Giriş: 13 Ekim 2026 - 11:25 Güncelleme:
Hatay'da etkili olan toz taşınımı, hayatı olumsuz etkiliyor.
AA'da yer alan habere göre kent merkezinde, Suriye üzerinden gelen toz taşınımı etkili oldu.
Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi ve hava kalitesi düştü.
Meteoroloji verilerine göre, toz taşınımının yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.
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