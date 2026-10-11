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        Haberler Gündem İletişim Başkanı Duran'dan İsrail Savunma Bakanı Katz'a tepki

        İletişim Başkanı Duran'dan İsrail Savunma Bakanı Katz'a tepki

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve ülkemizi hedef alan hadsiz ifadeleri, İsrail'de yaklaşan seçimler öncesinde içine düştükleri siyasi çaresizliğin bir göstergesidir" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 18:49 Güncelleme:
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        Duran'dan İsrail Savunma Bakanı Katz'a tepki

        İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve ülkemizi hedef alan hadsiz ifadeleri, İsrail’de yaklaşan seçimler öncesinde içine düştükleri siyasi çaresizliğin bir göstergesidir. Türkiye’ye yönelik asılsız ithamlar, İsrail yönetiminin Gazze’deki soykırımcı sicilini ve bölgemizde sürdürdüğü saldırgan politikalarını örtemez. Katz’ın ateşkes ve barış müzakerelerinde yer alan isimleri açıkça ölümle tehdit etmesi, İsrail yönetiminin uluslararası hukuku hiçe sayan anlayışının yeni bir tezahürüdür. Bu sorumsuz yaklaşım, uluslararası kamuoyunu açıkça yok saymaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, Filistin halkının meşru haklarını, adaleti ve kalıcı barışı savunmayı sürdürecektir. İsrail yönetiminin tehditleri, provokasyonları ve karalama kampanyaları, ülkemizin hak ve adaletten yana duruşunu değiştirmeyecektir" ifadelerine yer verdi.

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        #haberler
        #israil
        #Burhanettin Duran
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