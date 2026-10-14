İstanbul Boğazı'nda sürüklenen gemi kurtarıldı

Antigua ve Barbuda bayraklı 147 metre boyundaki "Bilbao Trader" isimli konteyner gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında Beşiktaş açıklarında henüz bilinmeyen nedenle sürüklendi.

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, ekiplerin müdahalesinin ardından emniyete alınan gemi, daha sonra seyrine devam etti.