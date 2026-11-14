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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da ara tatil ve mesai bitimi trafiği yüzde 78'e çıkardı

        İstanbul'da ara tatil ve mesai bitimi trafiği yüzde 78'e çıkardı

        İstanbul'da okullarda birinci dönem ara tatilinin başlaması ve haftanın son iş günü mesai bitimi nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı. Kentin iki yakasında ana arterler ve köprü bağlantılarında araçlar güçlükle ilerlerken, yoğunluk Anadolu Yakası'nda yüzde 80, Avrupa Yakası'nda yüzde 76 olarak ölçüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 19:06 Güncelleme:
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        İstanbul'da trafik durma noktasında

        İstanbul'da okullarda birinci dönem ara tatilinin başlaması ve haftanın son iş günü mesai bitimi nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Avrupa ve Anadolu yakalarındaki ana arterlerde, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun birçok noktasında araçlar güçlükle ilerledi. Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Bahçelievler, Bakırköy ve Güngören çevresindeki kesimlerinde yoğunluk oluşurken, özellikle Bahçelievler ile Bakırköy arasındaki güzergahlarda trafik akışı yavaşladı. Esenler ve Bağcılar çevresindeki ana arterlerde de yoğunluk yaşandı. Güneşli bağlantı yolunda trafik yer yer durma noktasına geldi. Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Şişli ve Beyoğlu çevresindeki yollarda da araç yoğunluğu görüldü. Haliç çevresi ve köprü bağlantılarında trafik akışı yavaşladı.

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        ANADOLU YAKASI'NDA YOĞUNLUK YÜZDE 80'E ULAŞTI

        Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun Kadıköy ve Ataşehir çevresindeki kesimlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. TEM Otoyolu'nda Sancaktepe'den başlayan yoğunluk Ataşehir'e kadar devam ederken, otoyolun Ataşehir ile Ümraniye arasındaki bölümünde çift yönlü trafik oluştu. Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayan köprü güzergahlarında da araçlar yavaş ilerledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre kent genelindeki yoğunluk yüzde 78 olarak ölçüldü. Trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 80, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 76 seviyesinde kaydedildi.

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