İstanbul'da iki İETT otobüsü çarpıştı: 4 yaralı
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde iki İETT otobüsünün karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Giriş: 20 Kasım 2026 - 15:51 Güncelleme:
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesin Silahtarağa Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsü, önünde ilerleyen başka bir İETT otobüsüne arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Eyüpsultan Devlet Hastanesi ve Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ