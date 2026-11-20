İstanbul'un Eyüpsultan ilçesin Silahtarağa Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsü, önünde ilerleyen başka bir İETT otobüsüne arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Eyüpsultan Devlet Hastanesi ve Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.