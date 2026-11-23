İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteği ve Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silahlı suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda ekipler, özellikle Başakşehir ve Küçükçekmece başta olmak üzere İstanbul genelinde faaliyet gösteren ve kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve tehdit suçları kapsamında 35 eyleme karışan şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini belirledi.

Adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 51 şüpheliyi gözaltına alırken, aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 61 mermi ile 450 gram uyuşturucu ele geçirdi.

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Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.