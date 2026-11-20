Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis'te İzleme Ve İrtibat Komisyonu kurulacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te grubu olan partileri ziyaret ederek komisyona dair görüşlerini aldı. Görüşmelerin ardından Yeni Parti ve İYİ Parti komisyona üye vermeyeceğini açıkladı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı ise komisyona üye vereceklerini belirtti.

Kurtulmuş, önümüzdeki günlerde parti gruplarından üye isimlerini bildirmelerini isteyecek. Bunun için Meclis Başkanlığı tarafından yazı gönderilecek. Yazıda parti gruplarına düşecek sandalye sayısı da belirtilecek.

KOMİSYONUN EN FAZLA 20 ÜYEDEN OLUŞMASI BEKLENİYOR

Komisyonun en az 17 en fazla 20 üyeden oluşması bekleniyor. Yeni Parti ve İYİ Parti komisyona üye vermese de üye sayısının düşmeyeceği belirtiliyor. Parti gruplarına verilecek üye sayısının sandalye dağılımına göre belirlenmesi öngörülüyor. Muhalefet ise eşit dağılım olmasını talep ediyor.

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ARALIK AYINDAKİ İLK TOPLANTIDA İŞLEYİŞİN YOL HARİTASI ÇİZİLECEK

Komisyonun kurulmasının ardından aralık ayında ilk toplantı yapılacak. İlk toplantıda komisyonun usul ve esasları belirlenecek. İşleyişe ilişkin yol haritası çizilecek. Komisyonda Takip ve Değerlendirme Kurulu'ndan gelecek saha verileri ele alınacak. Çerçeve Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından yasanın uygulanması denetlenecek.