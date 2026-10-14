İzmir'de eğitimlerle "bağımsız yaşama" destek

Beyaz baston kullanımı ve günlük yaşam eğitimleri, görme engelli ve kör bireylerin bağımsız hareket edebilmeleri açısından büyük önem taşıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Baston Kullanımı ve Bağımsız Hareket Eğitimi ile Günlük Yaşam Becerileri Eğitimi düzenliyor.

Görme Engelliler Farkındalık Ayı ve 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Güvenlik Günü dolayısıyla önem kazanan bu eğitimler, görme engelli yurttaşların günlük yaşamlarını daha güvenli ve bağımsız sürdürmelerine katkı sağlıyor. Belediye, eğitimlerin yanı sıra beyaz baston desteği de sunuyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü'ne bağlı engelli hizmet merkezlerinde düzenlenen eğitimler, merkezde görevli eğitmenler tarafından veriliyor.

Beyaz Baston Kullanımı ve Bağımsız Hareket Eğitimi kapsamında katılımcılara iç mekânda merdiven çıkma, yön bulma ve masa çevresinde güvenli biçimde hareket etme; dış mekânda ise güvenli yürüme, yaya geçitlerini kullanma, toplu taşımadan yararlanma ve alışveriş yapma becerileri kazandırılıyor.

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Günlük Yaşam Becerileri Eğitimi kapsamında ise merkezde oluşturulan ev düzeninde katılımcılar ütü yapıyor, yatakları topluyor, evi süpürüyor, mutfağa girip yiyecek hazırlıyor, bulaşıkları bulaşık makinesine yerleştiriyor, kişisel bakımlarını bağımsız olarak üstlenebilmek için eğitimler alıyor.

Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nde görevli sosyolog Aliye Nur Ünal, eğitimlere katılmak ve beyaz baston desteği almak isteyen vatandaşların Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü ve https://bizvariz.izmir.bel.tr/ adresi üzerinden başvuru yapabileceğini belirtti.

"KENDİMİ ÖZGÜR VE GÜVENDE HİSSEDİYORUM"

Merkezde eğitim alan Irmak Bağlan (22), "Merkezde Baston Kullanımı ve Bağımsız Hareket Eğitimi ile Günlük Yaşam Becerileri Eğitimi alıyorum. Burada bulaşık makinesine bardak yerleştirmeyi, yemek yapmayı, yatak toplamayı öğreniyorum. Beyaz bastonumuz bizim rehberimiz. Mekân içerisinde sarkaç hareketi ve duvar takibi yaparak merdiven çıkıp inmeyi, mekân içinde yürümeyi öğreniyoruz. Mekân dışında da yürümeyi, arabaların sesini dinleyerek ilerlemeyi öğreniyoruz. Alışveriş yapmayı öğreniyoruz, para üstünü sorabilmek için hocalarımızı görüntülü de arayabiliyoruz. Eğitimlerde keyif alıyoruz ve mutluluk duyuyoruz. Bu eğitimler birçok yerde yok. Burada öğrenebilmemiz çok iyi. Kendimizi özgür ve güvende hissediyoruz" dedi.

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"İHTİYAÇLARIMIZI KENDİMİZ KARŞILAYABİLİYORUZ"

Eğitim alan yurttaşlardan Vedat Atkan (39) ise "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eğitimlerinin bize çok faydası oluyor. Kişisel bakım, yatak toplama, yemek yapma, beyaz bastonla bağımsız şekilde hareket etme, alışverişimizi kendimiz yapma gibi konuları öğreniyoruz. Eğitim her engeli aşar. Eğitimlerle birlikte kendi işimizi kendimiz yapmayı öğreniyoruz. Kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılayabiliyoruz. Beyaz baston, görme engellinin rehberidir. Beyaz baston olmasa adım atamayız, tek başına hareket edemeyiz. Burada bina içinde ve bina dışında beyaz bastonla yürüme tekniklerini öğreniyoruz" şeklinde konuştu.