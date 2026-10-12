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        İzmir'de meclis toplanamadı

        İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ekim ayı birinci toplantısı, Yeni Parti ve CHP'li meclis üyelerinin katılmaması nedeniyle yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yapılamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 23:40 Güncelleme:
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        İzmir'de meclis toplanamadı

        İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın katılmadığı meclis toplantısı, başkan vekili Mustafa Özuslu başkanlığında, Fuar Kültürpark Alanında bulunan meclis toplantı salonunda yapıldı.

        İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Yeni Parti Grup Başkan Vekili Yağmur Yurdakul Özkan, toplantının yapılması için yeterli sayının bulunmadığını söyleyerek, toplantı salonundan ayrıldı.

        Toplantıya, AK Parti, MHP ve bağımsız meclis üyeleri katıldı.

        Meclis başkanı Özuslu, meclisin toplanması için gerekli sayının yeterli olup olmadığının belirlenmesi için sayım yapılmasını istedi.

        AK Parti Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe'nin isteği üzerine toplantıda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

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        Sayımın yapılmasının ardından Özuslu, yaptığı açıklamada mecliste 51 meclis üyesinin bulunduğunu, bu rakamın meclisin toplanması için yetmediğini söyledi.

        İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı, 15 Ekim Perşembe günü saat 18.00'e ertelendi.

        İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, toplantının ardından meclis salonunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, meclise katılmayan Yeni Parti ve CHP'li meclis üyelerine tepki gösterdi.

        Siyasetin temelinin vatandaşa hizmet olduğunu belirten Yıldız, şunları kaydetti:

        "Bugün Yeni Partili arkadaşlar çoğunluk bizde anlayışıyla, meclisi açmayarak yeter sayısı kararına başvurarak bugün meclisi çalıştırmaz hale getirmişlerdir. Arzu ederiz ki ilerleyen günlerde İzmir'in birikmiş sorunları noktasında, geldiğimiz bu süreçte görevlerini yerine getirirler ve meclise gelirler. Bugün mecliste çok önemli bir kararı esasa geçirecektik. İZBAN'ın 90 dakikaya dahil olmasıyla ilgili bir başkanlık önergesi vardı. Meclis toplanmış olsa bu kararı geçirecektik. Bundan kim kazançlı olacaktı İzmirliler. İZBAN'ı kullanırken 90 dakikadan faydalanır hale gelecekti."

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        Yıldız, Yeni Partili ve CHP'li meclis üyelerini kentin sorunlarını konuşmak için perşembe günü yapılacak olan meclis toplantısına davet etti.

        Yeni Partili belediye meclis üyelerine tepki gösteren Yıldız, "Dertleri İzmir olsaydı, Yeni Partili arkadaşlar bugün bu salonda olurlardı. Dertleri kavga gürültü ve kargaşa. Bence bundan vazgeçmeleri lazım." sözlerini sarf etti.

        İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Hilal Sadıkoğlu Akar ise meclis toplantısına katılmayan Yeni Partili meclis üyelerine tepki gösterdi.

        İzmir için çalışmaya devam edeceklerini anlatan Akar, "Cumhur İttifakı olarak AK Parti, MHP ve bağımsız meclis üyeleriyle hizmet etme arzumuz Yeni Parti tarafından baltalanmıştır. Hiçbir zaman yılmadığımız gibi bugün de yılmadan hizmet etmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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