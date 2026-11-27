İzmir Büyükşehir Belediyesi, zabıta hizmetlerinde hız ve etkinliği artırmak için motosikletli ekipleri göreve başlattı.

Özellikle sabah saatlerinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve Altınyol gibi yoğun güzergâhlarda devriye gezecek ekipler, yolda kalan veya arızalanan araçları ilgili birimlere bildirecek.

Yetkili ekipler olay yerine ulaşıncaya kadar gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına destek olacak motosikletli zabıtalar, olası risklerin azaltılmasına ve trafik akışının korunmasına da katkı sağlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürü Fatih Toprakdeviren, motosikletli ekiplerin özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

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Ekiplerin sabah saatlerinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve Altınyol başta olmak üzere ana arterlerde devriye gezdiğini söyleyen Toprakdeviren, "Yolda kalan veya arızalanan araçları tespit eden ekiplerimiz, hem aracın hem de sürücünün can güvenliği için gerekli tedbirleri alıyor. Arızanın nedenini belirleyerek ilgili birimlere bilgi veriyor. Bu da trafik akışının rahatlamasına katkı sağlıyor. Ayrıca yurttaşlardan gelen şikayetlere daha hızlı ve etkin yanıt verebiliyoruz" dedi.

Motosikletli ekipler, trafik güvenliğine yönelik destek faaliyetlerinin yanı sıra kaldırım ve yaya yolu işgalleri, izinsiz seyyar satış faaliyetleri, kamusal alanların kullanımına ilişkin olumsuzluklar ve çevre düzenini bozan uygulamalara yönelik denetimlerde de görev alacak. Ana arterler, meydanlar, sahil şeritleri ve ticari hareketliliğin yoğun olduğu bölgelerde devriye gezecek ekipler, ihtiyaç halinde diğer zabıta personeline de destek verecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bisikletli zabıta ekipleri de çevre kirliliğinden, yayalaştırılan bölgelerin güvenliğine kadar birçok alanda düzenin sağlanması için çalışıyor. Kullandıkları çevre dostu bisikletlerle, kıyı bandı ile Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Tarihi Kemeraltı Çarşısı gibi yayalaştırılmış bölgelerde görev yapan ekipler, kurallara uymayanlara müdahale ediyor.