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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de park halindeki otomobillerin üzerine ağaç devrildi

        İzmir'de park halindeki otomobillerin üzerine ağaç devrildi

        İzmir'in Karşıyaka ilçesinde üzerine ağaç devrilen 4 otomobil hasar gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 12:36 Güncelleme:
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        İzmir'de otomobillerin üzerine ağaç devrildi
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        İzmir'in Karşıyaka ilçesi Hidayet Erzeybek Caddesi'ndeki ağaç, gece kuvvetli rüzgarın etkisiyle park halindeki araçların üzerine devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ile Karşıyaka Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri caddeyi bir süre trafiğe kapattı. Belediye ekipleri de ağacı keserek dalları kaldırdı. Otomobillerde hasar oluştuğu görüldü.

        Otomobillerden birisinin dedesine ait olduğunu belirten Ege Denizaslanı (30), AA muhabirine, aracı 2 gün önce park ettiğini söyledi.

        Durumu sabah uyandığında evinin balkonundan gördüğünü anlatan Denizaslanı, "Ekiplere haber verdik. Çalışma yapıyorlar. Dedemin arabası ama ben kullanıyorum. Oldu, yapacak bir şey yok" dedi.

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