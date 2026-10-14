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        İzmir'de ESHOT ve İZULAŞ'ın filosuna 111 yeni otobüs

        İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin toplu ulaşım hizmetinin yaklaşık yüzde 62'sini karşılayan ESHOT ve İZULAŞ'a toplam 111 yeni otobüs kazandırıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 18:55 Güncelleme:
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        İzmir'de toplu ulaşıma 111 yeni otobüs

        İzmir Büyükşehir Belediyesi kent içi toplu ulaşımı daha güvenli, konforlu, erişilebilir ve çevreci hale getirmek amacıyla otobüs filosunu gençleştirmeye devam ediyor. İzmir'de toplu ulaşım hizmetinin yaklaşık yüzde 62'sini karşılayan ESHOT ve İZULAŞ'a toplam 111 yeni otobüs kazandırılıyor.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ESHOT filosuna 75, İZULAŞ filosuna ise 36 yeni otobüs dahil ediliyor. İlk etapta teslim edilen 39 yeni otobüsten 29’u ESHOT, 10’u İZULAŞ bünyesinde İzmirlilere hizmet vermeye başladı. Satın alma süreçleri ve ödemeleri tamamlanan 72 otobüsün ise önümüzdeki iki hafta içerisinde teslim edilmesi bekleniyor. Teslimatların tamamlanmasıyla İzmir’de hizmet veren ve “Nazar Boncuğu” olarak anılan mavi-beyaz otobüslerin toplam sayısı 168 e ulaşacak.

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        Yeni otobüslerin hizmete alınmasıyla birlikte ekonomik ömrünü tamamlayan araçlar kademeli olarak filodan ayrılacak. Böylece filonun yaş ortalamasının düşürülmesi, bakım ve işletme maliyetlerinin azaltılması, araç güvenilirliğinin artırılması ve İzmirlilere daha konforlu ve kesintisiz bir toplu ulaşım hizmeti sunulması hedefleniyor.

        Yeni araçlar yalnızca mevcut filonun yenilenmesinde kullanılmayacak. Hat ve sefer planlamalarında toplu ulaşıma erişimin daha güç olduğu, özellikle dar gelirli vatandaşların yoğun yaşadığı bölgeler de dikkate alınacak. Yolcu talebi, mevcut ulaşım olanakları ve bölgelerin fiziki koşulları değerlendirilerek yeni otobüslerin bu mahallelerde de hizmet vermesine yönelik planlama yapılacak. Böylece vatandaşların aktarma merkezlerine, raylı sistem bağlantılarına, eğitim, sağlık ve çalışma alanlarına erişiminin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

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        Alçak tabanlı ve engelsiz erişime uygun tasarlanan yeni otobüsler; engelli bireylerin, hareket kısıtlılığı bulunan vatandaşların ve bebek arabalı ebeveynlerin toplu taşımayı daha rahat ve bağımsız kullanabilmesine imkan sağlayacak. Yeni otobüslerde Euro 6e düşük emisyonlu motorlar bulunuyor. Çevre standartlarına uygun yeni nesil araçlarla karbon ayak izinin azaltılması ve İzmir'in hava kalitesinin korunmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Ekonomik ömrünü tamamlayan araçların filodan çıkarılması ve filonun yeni nesil otobüslerle gençleştirilmesi de sürdürülebilir ulaşım hedeflerini destekleyecek.

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        ESHOT, otobüs filosunu yenilerken sahadaki müdahale kapasitesini de güçlendiriyor. Bu kapsamda 4 tamir ekibi aracı ve 1 çekici hizmet filosuna dahil edildi. Tamir ekipleri, sefer sırasında yaşanabilecek teknik sorunlara yerinde ve hızlı müdahale edecek. Çekici ise hareket kabiliyetini kaybeden araçların güvenli ve hızlı şekilde yoldan kaldırılmasını sağlayacak. Böylece arıza kaynaklı sefer aksamalarının ve trafik yoğunluğunun en aza indirilmesi, toplu ulaşım hizmetinin daha kesintisiz sürdürülmesi hedefleniyor.

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        #toplu ulaşım
        #otobüs
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