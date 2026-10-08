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        Hareket halindeki trenin önünü kestiler! İçeri alınmayınca taşladılar!

        İzmir'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kentte Alsancak tren istasyonunda, demiryolu hattına girerek hareket halindeki trenin önünü kesen 2 kişi, makinist tarafından trene alınmayınca trene taş atarak kaçtı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 11:23 Güncelleme:
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        Hareket halindeki trenin önünü kestiler!

        İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Alsancak tren istasyonunda, demiryolu hattına girerek hareket halindeki trenin önünü kesen 2 kişi, makinist tarafından trene alınmayınca trene taş atarak kaçtı.

        İHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Alsancak Tren İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tren istasyondan hareket ettiği sırada raylara çıkan 2 kişi hattı kapattı.

        Hem kendi can güvenliklerini hem de sefer güvenliğini hiçe sayan kişiler, trene binmek istedi. Makinist, güvenlik ve işletme kuralları doğrultusunda kişileri trene almadı.

        Bunun üzerime ikili, trene taş attıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine polis ekipleri kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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