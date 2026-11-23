Kahramanmaraş'ta kepçeyle otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ta kepçeyle otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi
Giriş: 23 Kasım 2026 - 20:42 Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta kepçeyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
Sırrıberk Arslan'ın haberine göre, kaza akşam saatlerinde Gayberli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta ilerleyen V.Ç. (20) yönetimindeki kepçeyle karşı yönden gelen A.E.'nin (58) kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan 2'si çocuk toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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