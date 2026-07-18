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        Haberler Gündem Kartalkaya'daki otel yangınında yakınlarını kaybedenlerin Ankara yürüyüşü tamamlandı

        Kartalkaya'daki otel yangınında yakınlarını kaybedenlerin Ankara yürüyüşü tamamlandı

        Türkiye'yi derinden sarsan otel yangını faciasında Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'deki 78 kişi hayatını kaybetmişti. Faciada 3 yakınını kaybeden Oktay Akişli'nin öncülüğünde başlayan '78 Can İçin Adalet Yürüyüşü', diğer acılı ailelerin de çeşitli noktalarda katılım desteği ile tamamlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 16:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        '78 Can İçin Adalet Yürüyüşü' tamamlandı

        Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınında 3 yakınını kaybeden Oktay Akişli'nin, diğer ailelerin desteği ile Bolu'dan Ankara'ya başlattığı yürüyüş tamamlandı. Oktay Akişli, Ulus'ta kendisini karşılayan diğer ailelerle basın açıklaması yaptı.

        DHA'nın haberine göre, Kayak merkezi Kartalkaya'da meydana gelen 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınında annesi Gülçin, ağabeyi Şenol ve 11 yaşındaki yeğeni Mina'yı kaybeden Oktay Akişli, kamu görevlilerinin de yargılanması talebiyle 11 Temmuz'da Bolu Adliyesi önünden başlattığı 186 kilometrelik yürüyüşü tamamladı.

        '78 Can İçin Adalet Yürüyüşü' adını verdiği yürüyüşte Akişli'ye, yangında yakınlarını kaybeden diğer aileler de güzergah boyunca bazı noktalarda destek oldu.

        Akişli'yi bugün Ankara Ulus'ta Atatürk Heykeli önünde yangında yakınlarını kaybeden diğer aileler karşıladı.

        "BENİ ANLAYACAK TEK KİŞİ CUMHURBAŞKANIMIZ"

        Akişli, 8 gündür ağlayarak yürüyüşü gerçekleştirdiğini belirterek, “Bitirdim ama ne diyebilirim, ne konuşabilirim? Çünkü basına ben o kadar demeç verdim. Buraya gelip de aynı şeyleri konuşmak istemedim. Ama beni anlayacak tek kişi var, o da Cumhurbaşkanımız. Çünkü benim hitap edeceğim kişiler üç maymunu oynuyor. Görmüyorlar, duymuyorlar, bilmiyorlar, bilmemezliğe geliyorlar. Annesini kaybetmiş bir evlat var. Annesinin adaletini 8 gündür o yollarda arayan bir evlat var. Bu sese kulak verin" dedi.

        Ailesinden 8 bireyi yangında kaybeden avukat Yüksel Gültekin ise "Bizim derdimiz siyasi değil. Siyasilerin açıklamaları, doğru olan açıklamaları da bizi bağlamaz. Bizi yalnızca 78 tane ailenin yürek yangını bağlar. Biz şefkatli ve merhametli olan devletten adalet talep ediyoruz" diye konuştu.

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        #kartalkaya
        #Bolu
        #grand kartal otel
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