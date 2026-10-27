Kayseri'de itfaiyecilerden 100. yıl hatıra ormanı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı'nın kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Sarımsaklı Barajı yakınlarında 500 fidanı toprakla buluşturdu. "Daha Yeşil Kayseri" vizyonuyla hayata geçirilen İtfaiye 100. Yıl Hatıra Ormanı, geleceğe bırakılan anlamlı bir miras oldu.

İtfaiye personelinin eşleri ve çocuklarıyla birlikte katıldığı etkinlikte, çocuklar da kendi fidanlarını toprakla buluşturarak çevre bilinci kazanma fırsatı buldu.

Toprakla buluşturulan fidanlara ilk can suları verilirken ağaçların sağlıklı büyümesini desteklemek amacıyla kazıklar çakıldı ve fidanlara isim künyeleri takıldı. Çocukları, kendi adlarına dikilen fidanları suladı.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Muhammet Zeynuddin Bağdat, etkinliğin teşkilatın 100. kuruluş yıl dönümüne yakışan anlamlı bir çalışma olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 'Daha Yeşil Kayseri' vizyonu doğrultusunda, İtfaiye Daire Başkanlığı ailesi olarak 100. yıl dönümümüz münasebetiyle Sarımsaklı Barajı yakınlarında bir hatıra ormanı oluşturduk. Bu kapsamda doğaya ve gelecek nesillere katkı sunmak amacıyla 500 fidan dikimi gerçekleştirdik. Bu anlamlı etkinlikte desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Park ve Bahçeler Daire Başkanımıza ve değerli ekibine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Ağaç dikme etkinliğimizde bizi yalnız bırakmayan itfaiye personelimizin kıymetli ailelerine de çok teşekkür ederiz."