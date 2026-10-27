Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Çevre
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Kayseri İtfaiyesi'nin 100. yılına özel 500 fidanlık hatıra ormanı

        Kayseri İtfaiyesi'nin 100. yılına özel 500 fidanlık hatıra ormanı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı'nın kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Sarımsaklı Barajı yakınlarında 500 fidanı toprakla buluşturdu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Muhammet Zeynuddin Bağdat, "Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 'Daha Yeşil Kayseri' vizyonu doğrultusunda, İtfaiye Daire Başkanlığı ailesi olarak 100. yıl dönümümüz münasebetiyle Sarımsaklı Barajı yakınlarında bir hatıra ormanı oluşturduk. Bu kapsamda doğaya ve gelecek nesillere katkı sunmak amacıyla 500 fidan dikimi gerçekleştirdik" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 14:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kayseri'de itfaiyecilerden 100. yıl hatıra ormanı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı'nın kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Sarımsaklı Barajı yakınlarında 500 fidanı toprakla buluşturdu. "Daha Yeşil Kayseri" vizyonuyla hayata geçirilen İtfaiye 100. Yıl Hatıra Ormanı, geleceğe bırakılan anlamlı bir miras oldu.

        İtfaiye personelinin eşleri ve çocuklarıyla birlikte katıldığı etkinlikte, çocuklar da kendi fidanlarını toprakla buluşturarak çevre bilinci kazanma fırsatı buldu.

        Toprakla buluşturulan fidanlara ilk can suları verilirken ağaçların sağlıklı büyümesini desteklemek amacıyla kazıklar çakıldı ve fidanlara isim künyeleri takıldı. Çocukları, kendi adlarına dikilen fidanları suladı.

        REKLAM

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Muhammet Zeynuddin Bağdat, etkinliğin teşkilatın 100. kuruluş yıl dönümüne yakışan anlamlı bir çalışma olduğunu belirterek şunları söyledi:

        "Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 'Daha Yeşil Kayseri' vizyonu doğrultusunda, İtfaiye Daire Başkanlığı ailesi olarak 100. yıl dönümümüz münasebetiyle Sarımsaklı Barajı yakınlarında bir hatıra ormanı oluşturduk. Bu kapsamda doğaya ve gelecek nesillere katkı sunmak amacıyla 500 fidan dikimi gerçekleştirdik. Bu anlamlı etkinlikte desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Park ve Bahçeler Daire Başkanımıza ve değerli ekibine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Ağaç dikme etkinliğimizde bizi yalnız bırakmayan itfaiye personelimizin kıymetli ailelerine de çok teşekkür ederiz."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yozgat'ta korkutan görüntü

        Yozgat'ın Aydıncık ilçesine bağlı Baydiğin beldesinde ekim için hazırlanan yaklaşık 20 dönümlük tarlada çökme meydana geldi. Arazinin çeşitli noktalarında derin yarıklar oluşurken, tehlike oluşturan alan dron kamerasıyla görüntülendi.(İHA)

        #kayseri haberleri
        #itfaiye
        #hatıra ormanı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüyor
        Rezidansta tetiği çekti 3 saat sonra öldürüldü
        Rezidansta tetiği çekti 3 saat sonra öldürüldü
        SPK tasfiye ve ödeme esaslarını belirledi
        SPK tasfiye ve ödeme esaslarını belirledi
        Süper Lig tarihinde zirve el değiştirdi!
        Süper Lig tarihinde zirve el değiştirdi!
        Derbiyi izlerken hortuma yakalandılar!
        Derbiyi izlerken hortuma yakalandılar!
        Kardeşinin evine gitti! Emekli polisin kanlı arazi kavgası
        Kardeşinin evine gitti! Emekli polisin kanlı arazi kavgası
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        İsrail'de kritik seçim
        İsrail'de kritik seçim
        91 yaşındaki yaşlı kadına hemşire dayağı!
        91 yaşındaki yaşlı kadına hemşire dayağı!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama
        10 yıl sonra ağlatan kader! Biri sıkıştırdı öteki ezdi
        10 yıl sonra ağlatan kader! Biri sıkıştırdı öteki ezdi
        Hollanda 2027'de de Eurovision'a katılmıyor
        Hollanda 2027'de de Eurovision'a katılmıyor
        Güzellik kraliçesinden suçlama
        Güzellik kraliçesinden suçlama
        Kazanan da kaybeden de borsada kayıp
        Kazanan da kaybeden de borsada kayıp
        230 bin liralık telefonda şikayetler artıyor
        230 bin liralık telefonda şikayetler artıyor
        Kayıp çift aranıyordu... Uçurumdan ses geldi
        Kayıp çift aranıyordu... Uçurumdan ses geldi
        Borsa İstanbul'dan Tera Portföy kararı
        Borsa İstanbul'dan Tera Portföy kararı
        Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadından tornavidalı intikam
        Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadından tornavidalı intikam
        Aşklarını kanıtlayan fotoğraflar çıktı
        Aşklarını kanıtlayan fotoğraflar çıktı
        "F.Bahçe'de radikal kararlar alınmalı"
        "F.Bahçe'de radikal kararlar alınmalı"