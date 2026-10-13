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        Haberler Gündem Güncel Kaza geçiren ünlü cerrah çift ölümden döndü!

        Kaza geçiren ünlü cerrah çift ölümden döndü!

        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve eşi Prof. Dr. Ömer Özkan, trafik kazası geçirdi. Samsun'da 5 aracın karıştığı kazada Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın'ın makam aracı hafif, diğer araçlardan bazıları ise ağır hasar gördü. Kafatasında kanama olan Prof. Dr. Ömer Özkan tedavi edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 16:20 Güncelleme:
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        Ünlü cerrah çift ölümden döndü!

        Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve eşi Prof. Dr. Ömer Özkan, Samsun'da katıldıkları programdan sonra havalimanı yolunda trafik kazası geçirdi.

        DHA'nın haberine göre 5 aracın karıştığı zincirleme kazada Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın'ın makam aracı hasar gördü. Kafatasında kanama olan Prof. Dr. Ömer Özkan tedavi edildi.

        Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde dün düzenlenen 2026-2027 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne; Samsun Valisi Orhan Tavlı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli ve İleri Sağlık Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, üniversite yönetimi, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Açılışta konuşan Prof. Dr. Ömer Özkan, kendi ekibiyle birlikte gerçekleştirdikleri ilk kol ve rahim nakli ile yüz nakli operasyonlarının hikayelerini, yasal ve operasyonel süreçlerde karşılaşılan zorlukları örneklerle anlattı. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, konuşma sonrasında Prof. Dr. Ömer Özkan'a plaket verdi ve aile fotoğrafı çekildi.

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        DÖNÜŞ YOLUNDA KAZA

        Program bitiminde Özkan çifti, Antalya'ya dönmek için havalimanına gitmek üzere ev sahibi Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın'ın makam aracıyla yola çıktı. Prof. Dr. Ömer Özkan, şoförün kullandığı aracın ön koltuğunda otururken, 2 rektör ise arkaya oturdu. Saat 19.30 sıralarında Tekkeköy ilçesi sınırlarında önde giden bir araç, yol yapım çalışması için konulan ve çevresinde uyarı levhası bulunmadığı belirten bariyere çarpmamak için yavaşlayıp, direksiyon kırdı.

        Bu sırada Rektör Aydın'ın makam aracı da yavaşladı. Arkadan hızla gelen 3 otomobil ise rektörlük aracına art arda çarptı. 5 aracın karıştığı kazada Prof. Dr. Fatma Aydın'ın makam aracı hafif, diğer araçlardan bazıları ise ağır hasar gördü. Kafatasında kanama olan Prof. Dr. Ömer Özkan tedavi edildi. Ardından uçakla Antalya'ya gelen Prof. Dr. Ömer Özkan'a tomografi çekildi. Belinde ağrı bulunan Prof. Dr. Özlenen Özkan ile tomografi sonucu temiz çıkan Prof. Dr. Ömer Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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