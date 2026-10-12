Keçiören'de "Erken Destek, Engelsiz Gelecek" tanıtıldı

Keçiören Belediyesi Atatürk Ankara Millî Mücadele Müzesi'nde, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Aile Çocuk ve Birey Gelişim Birimi tarafından "Erken Destek, Engelsiz Gelecek" tanıtım programı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocukların gelişimsel risklerinin erken dönemde tespit edilmesi, ihtiyaçlarına uygun destek programlarının oluşturulması ve ailelerin bilinçlendirilmesini amaçlayan programa; Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevim Öz, TBMM Çocuk Hareketi Genel Koordinatörü Ayşegül Tabak, AK Parti Keçiören İlçe Başkan Vekili İsmail Özel ve yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, belediye başkan yardımcıları, STK temsilcileri, özel gereksinimli bireyler, çocuklar ve aileleri katıldı.

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Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan konuşmasında, "Bugün bizim için çok önemli bir konuyu; çocuklarımızın gelişimini, ailelerimizin güçlenmesini, desteklenmesini ve evlatlarımızın hayal ettiği o geleceği ele alan bir buluşma gerçekleştirdik. Bizim belediyecilik anlayışımızda önceliğimiz; engelli vatandaşlarımızın engelsiz bir ortamda yaşamaları, özel çocuklarımızın gelişimi ve desteklenmesidir" dedi.

Başkan Özarslan, konuşmasında şunları söyledi:

"Her bir aile, her bir özel çocuk ve her bir engelli vatandaşımız bizim başımızın tacıdır; öyle de olmaya devam edecektir. Bir çocuğun geleceği, çoğu zaman fark edilmeden küçük bir işarette, küçük bir sevgide veya küçük bir destekte saklıdır. Biz bunu, görevde olduğumuz süre boyunca gerçekten de birebir yaşadık ve hissettik. Konuya ilişkin özel birimlerimiz bize brifing verdiğinde, o anları ve durumları hayal edercesine yaşıyor, hüzünleniyoruz. Yeri geliyor onların o yüksek maneviyatı, yapacağımız işleri doğru, hak ve hakkaniyet çerçevesinde yapmamıza yol gösterici oluyor.

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Bu özel çocuklar gerçekten de desteklenmeli. Onların ailelerinin her türlü desteğe, her türlü manevi beslenmeye ihtiyacı vardır. Bu beslenmenin adı illaki maddi bir destek değildir; o özel insanların ufacık parmaklarından tutmak bile o aileler için ne kadar kıymetli, bunu çok iyi biliyoruz. Bir çocuğun desteğe ihtiyacı varsa bunu erkenden fark etmek, ailesine doğru yolu göstermek ve o evladın elinden tutmak bizim asli görevimizdir.

Şükürler olsun ki bugüne kadar 350 ailemize destek vererek çocuklarıyla birebir ilgilendik, onları dinledik ve onlara yol gösterdik. Desteğimiz kapıdan çıkınca bitmiyor. Ailelerimiz evde neler yaptıklarını bizimle paylaşıyorlar, bizler de her bir çocuğun ilerlemesini adım adım takip ediyoruz. Çünkü her çocuk kendine özgü, apayrı ve çok önemli bir değerdir. Hiçbir çocuk imkânsızlık yüzünden geri kalmamalıdır. Aile bu sürecin en güçlü ortağı, biz de en güçlü destekçisiyiz. Bizim yolumuz, hak ve hakikat yolunda bu insanların desteklenmesidir.

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Yüce Yaradan, bu özel insanları bu dünyada bize emanet olarak yaratmıştır. Bize düşen kulluk vazifesi; güzel ahlakıyla ahlaklandığımız Hazreti Muhammed Mustafa (S.A.V.) Efendimizin bize gösterdiği yolda bu evlatlarımıza sahip çıkmaktır. Onlar çok kutlu, çok maneviyatlı ve rahmani insanlardır. Gerçek değer, o insanlarla beraber olmaktır. Gerçek hakkaniyet yolu, o insanların elinden tutmak, ailelerini desteklemektir. Biz de elhamdülillah AK bir belediyecilik yapıyoruz. Öyle bir Cumhurbaşkanımız var ki ülkenin her bireyiyle, her özel bireyiyle hemhâl olmuş, onu kalbine almış, başının üstünde gezdirmiş, 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' diyen bir Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız var. Biz de ona layık bir belediyeciliğin peşindeyiz. Şükürler olsun bu noktada da hiç kimsenin şüphesi olmasın, bütün ailelere, bütün özel bireylere gereğini yapacağız diyorum. Onlar bizim başımızın tacıdır. Her zaman sizlerin hizmetkârı olmaya devam edeceğiz."

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Ankara İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Nevim Öz ise özel gereksinimli bireylerin başarılarına ve yürütülen projelere dikkat çekti. Nevim Öz şunları kaydetti: "Erken Destek Engelsiz Gelecek Programı`nda, burada ilk açılışta kıymetli bireylerimizin kazanımlarını gördük. Bu bireylerimiz hem zihinsel hem bilişsel hem eğitsel faaliyetleri gerçekleştirerek, özellikle de e-KPSS'de gösterdikleri başarılar için hepsini canı gönülden kutluyorum. Bu anlamda özellikle bu çalışmaları yürüten çalışma arkadaşlarımıza şahsım ve kurumum adına saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Ev sahipliği için de Keçiören Belediye Başkanlığına ve Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'a şükranlarımı sunuyorum."

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AK Parti Keçiören İlçe Başkan Vekili İsmail Özel de toplumsal hassasiyetlere ve birlik beraberliğe vurgu yaptığı konuşmasında, her bireyin birer engelli adayı olduğunu hatırlatarak, şu ifadelere yer verdi: "Ev sahibimiz Keçiören Belediye Başkanımız Dr. Mesut Özarslan nezdinde bu güzel organizasyon için emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şöyle bir güzel sözümüz var: Herkes engelli adayıdır. Bunun için engelli kardeşlerimize çok hassasiyet göstermemiz lazım. Bir engellinin saçını okşamak, başını okşamak hem insani hem İslami bir görevdir. Sosyal belediyeciliğin de en önemli asli görevleri de bunlardan olsa gerek. Bu nedenle emeği geçen ve buraya gelenlerin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

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Keçiören Belediyesi bünyesinde aldıkları eğitimler sonucu önemli başarılar elde eden özel gereksinimli bireyler, bu süreçlerinde kazandıkları bilgi, beceri ve deneyimleri paylaşarak kendilerine sunulan imkânlardan dolayı Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Renkli görüntülere sahne olan programda bileklik ve taç yapımı ile yüz boyama etkinlikleri düzenlendi. Çocuklar için gerçekleştirilen kukla gösterisi büyük ilgi görürken, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, çocuklara plaket takdim ederek oyuncak dağıttı.

Keçiören Belediyesi Aile Çocuk ve Birey Gelişim Birimi, 0-18 yaş arası çocuklara ve özel gereksinimli bireylere yönelik ücretsiz danışmanlık ve gelişim destek hizmetleri sunuyor. Bugüne kadar 350 çocuk ve aileye bireysel değerlendirme ve danışmanlık hizmeti verilirken, risk grubundaki 60 çocuğa erken müdahale programı uygulandı. Ayrıca 30 çocuğa mahremiyet eğitimi verildi, 100 çocuğa davranış desteği ve 100 özel gereksinimli çocuğa ise bireysel gelişim destek programı hazırlandı. Ailelerin de sürece aktif katılımıyla çocukların gelişimleri yakından takip edilirken, erken müdahale ve fırsat eşitliği anlayışıyla daha güçlü ve engelsiz bir gelecek hedefleniyor.