Kılıçdaroğlu: Cumhuriyet'e sahip çıkmak tarihsel görevimizdir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas Kongresi’nin 107’nci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Sivas Kongresi’nin CHP’nin ilk kurultayı olarak kabul edildiğini belirten Kılıçdaroğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sivas Kongresi’nin 107. yıl dönümünde, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucu Lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve 4 Eylül 1919’da milletin iradesini hâkim kılmak üzere Sivas’ta toplanan tarihi heyeti saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.

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Sivas Kongresi; vatanın bölünmez bütünlüğünü, tam istiklali ve millî iradenin üstünlüğünü temel ilke olarak kabul etmiştir.

107 yıl önce Sivas’ta ortaya konulan o irade, yalnızca tarihimizin şanlı bir hatırası değildir. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nden Cumhuriyet Halk Partisi’ne uzanan büyük bir siyasi mirastır.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilk kurultayı kabul ettiğimiz Sivas Kongresi’nin ruhu bugün de partimizde yaşamaktadır. CHP; milletin egemenliğini her türlü vesayetin üzerinde tutan, bağımsızlıktan ve Cumhuriyet’ten taviz vermeyen o büyük mücadelenin siyasi mirasçısıdır.

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Bu miras bize yalnızca gurur değil, büyük bir sorumluluk da yüklemektedir. Şartlar ne olursa olsun, millet iradesine, hukuka, demokrasiye ve Cumhuriyet’e sahip çıkmak bizim tarihsel görevimizdir. Sivas’ta yakılan bağımsızlık meşalesini ve millet egemenliği fikrini, dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla taşımaya devam edeceğiz.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.