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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kırmızı ışıkta geçen ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu

        Kırmızı ışıkta geçen ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu

        Bursa'da kırmızı ışıkta geçen ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü, metrelerce savrularak ağır yaralandı. 2 çocuk babası olan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 21:46 Güncelleme:
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        Kırmızı ışık ihlali 2 çocuk babasını hayattan kopardı

        Bursa'daki kaza, 11 Eylül Bulvarı ile Derya Caddesi kesişimindeki trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes A. yönetimindeki 16 Z 0088 plakalı ticari araç, sol şeritte ilerlediği sırada kırmızı ışıkta geçerek Soner Çınar idaresindeki 16 BVT 188 plakalı motosiklete çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce savrulurken, 2 çocuk babası Soner Çınar ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Çınar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kameralara anbean yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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