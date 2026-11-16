Kırmızı ışık ihlali 2 çocuk babasını hayattan kopardı

Kadıköy'de eğlence mekanında kadının üzerine yanıcı madde atıp ateşe veren sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası

(DHA)- Kadıköy'de bir eğlence mekanının önünde oturan Gözde Yılmaz'ın (33), Sibel Arya Geriş tarafından üzerine yanıcı madde dökülüp ateşe verilmesine ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Sibel Arya Geriş hakkında 'Kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öl... Daha Fazla Göster (DHA)- Kadıköy'de bir eğlence mekanının önünde oturan Gözde Yılmaz'ın (33), Sibel Arya Geriş tarafından üzerine yanıcı madde dökülüp ateşe verilmesine ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Sibel Arya Geriş hakkında 'Kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına hükmetti. Daha Az Göster