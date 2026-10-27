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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de belediye meclis üyesini öldüren zanlı Bursa'da yakalandı

        Kocaeli'de belediye meclis üyesini öldüren zanlı Bursa'da yakalandı

        Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada Gölcük Belediye Meclis Üyesi Murat Saral'ı öldüren zanlı, polis ekiplerine Bursa'da yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 01:34 Güncelleme:
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        Belediye meclis üyesini öldüren zanlı yakalandı

        Polis ekipleri, dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Hisareyn Merkez Mahallesi'nde Murat Saral'ı silahla öldüren kişinin A.İ.U. olduğunu belirledi.

        Şüpheli, Bursa'nın İznik ilçesinde ekiplerce yakalandı. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.

        OLAY

        Hisareyn Merkez Mahallesi Kınalı Sokak'ta silahla vurulan Murat Saral, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Olayda hayatını kaybeden Saral'ın Gölcük Belediyesinin MHP'li meclis üyesi olduğu öğrenildi.

        *Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

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