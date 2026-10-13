Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Kocaeli'de uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 13 Ekim 2026 - 01:33 Güncelleme:
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
AA'nın haberine göre, çalışmalarda 8 şüpheli gözaltına alındı, 121 gram sentetik uyuşturucu, 27 sentetik uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ