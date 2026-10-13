Kocasinan Belediyesi'nden ücretsiz yağ

Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Dost Eli Projesi kapsamında, ihtiyaç sahibi vatandaşlara alışveriş imkanı sunan ve paranın geçmediği Dost Market'te raflarda yerini alan aspir yağlarının hediye olarak dağıtıldığını belirtti.

İnsanı merkez alan hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını ve ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşların yanlarında olduklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl toprakla buluşturup, ardından hasat ettiğimiz aspir bitkisi, yağ olarak üretilip paketlendikten sonra vatandaşlarımız, evlerinin yağ ihtiyacını karşılayabilmektedir. Bu çalışmamız, her alanda olduğu gibi bu alanda da 'Kendi kendine yetebilen belediye' olmanın bir örneğidir. Kendi yetiştirdiğimiz ürünleri vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Yaptığımız bu çalışmalar, şehrimizden tüm Türkiye'ye örnek olabilecek niteliktedir. Şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz projelerin yanı sıra bundan sonra da yeni projelerimizle Kocasinan'ımıza farklılık katmaya devam edeceğiz."