Kütahya'da kayıp olarak aranan çobanın cansız bedeni bulundu
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde dünden bu yana kayıp olarak aranan çobanın cansız bedenine ulaşıldı
Giriş: 26 Kasım 2026 - 14:21 Güncelleme:
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesine bağlı Beyoğlu Deresi Oğlaktaşı mevkisinde uzun yıllardır çobanlık yapan Mehmet Er (55), dün sabah hayvanlarını otlatmak için evinden ayrıldı.
Er'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
AFAD, jandarma ve Tunçbilek Belediyesi ekiplerince dünden bu yana devam eden arama çalışmalarında Er'in cansız bedeni bulundu. Er'in cesedi incelemelerin ardından hastane morguna gönderildi.
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