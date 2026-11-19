Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) akademisyenlerinin sürdürülebilir ve temiz enerji alanındaki çalışmalarından biri olarak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında sunulan "Lavanta Atıklarından Elde Edilen Süperkapasitör Elektrotlar" projesiyle, tarımsal atıkların değerlendirilmesi ve çevre dostu enerji depolama malzemelerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

SDÜ Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esin Eren Saydam, projenin Isparta'nın önemli tarımsal ürünlerinden lavantanın hasat sonrası atıklarının değerlendirilmesi düşüncesiyle ortaya çıktığını söyledi.

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Lavantanın saplarını enerji teknolojilerinde kullanılabilecek malzemelere dönüştürmeyi hedeflediklerini belirten Saydam, "Projemizde lavanta atıklarından süperkapasitör elektrot üretmeyi hedefledik. Süperkapasitörler enerji depolama sistemleri olarak biliniyor. Elektronik araçlarda ve cihazlarda kullanılabiliyor. Biz burada hem atıkları değerlendirmeyi hem de çevre dostu ve ekonomik açıdan uygun bir elektrot geliştirmeyi amaçladık" dedi.

Saydam, üretim sürecinde lavanta saplarını küçük parçalara ayırdıktan sonra kurutma ve yıkama işlemlerinden geçirdiklerini anlattı. Uygun sıcaklıkta karbonizasyon işlemiyle gözenekli biyokütle malzeme elde ettiklerini aktaran Saydam, bu malzemeleri süperkapasitör elektrotlarına entegre ederek simetrik süperkapasitör cihazı ürettiklerini ve elektrokimyasal testlerle performanslarını değerlendirdiklerini kaydetti.

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Çalışmanın sonuçlarını COP31 platformunda sunduklarını belirten Saydam, sürdürülebilir ve temiz enerji alanındaki araştırmalarını uluslararası platformda tanıtmanın kendileri için önemli olduğunu ifade etti.

SDÜ Fizikokimya Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Mehmet Baver Al da laboratuvar ölçekli çalışmalarda elde ettikleri sonuçlara ilişkin bilgi verdi. Yaklaşık 1 kilogram atık lavanta sapından 10 gram aktif malzeme elde ettiklerini bildiren Al, bu malzemelerle hazırladıkları çözeltiler sayesinde 800-850 elektrot kaplayabildiklerini söyledi.

Kaplanan elektrotları simetrik hücre düzenine yerleştirdikten sonra elektrokimyasal performans testleri gerçekleştirdiklerini anlatan Al, "Elde ettiğimiz bulgular sonucunda umut vadeden sonuçlar aldık. AR-GE çalışmalarımız devam ediyor. Projemiz kapsamında ürünü daha da geliştirmek üzere planlarımız bulunuyor" diye konuştu.

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Lavanta atıklarından elde ettikleri aktif malzemelerin enerji depolama teknolojilerinde alternatif oluşturabileceğini değerlendirdiklerini belirten Al, ilerleyen aşamalarda malzemeleri kompozit hale getirerek ve yüzey özelliklerini değiştirerek enerji depolama kapasitelerini artırmayı planladıklarını dile getirdi.

Yaklaşık 4 yıldır süperkapasitörler üzerine çalışan akademisyenlerin, lavanta atıklarının değerlendirilmesine yönelik araştırmaları ise 6 aydır devam ediyor. Projeyi SDÜ Kimya Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Esin Eren Saydam, Prof. Dr. Ayşegül Uygun Öksüz, Araştırma Görevlisi Dr. Elif Muslu Yılmaz ve Araştırma Görevlisi Mehmet Baver Al yürütüyor.