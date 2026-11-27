Manisa merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 21 tutuklama
Manisa merkezli 3 ilde tespit edilen 1 milyar 191 milyon liralık şüpheli işlem hacmi nedeniyle düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 21 şüpheli tutuklandı
Manisa Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve sanal kumar oynayan kişilerin para transferlerinde kullandığı banka hesapları incelendi.
Analizler sonucunda zanlılara ait hesaplarda toplam 1 milyar 191 milyon liralık şüpheli işlem hacmi tespit edildi. Bu kapsamda 24 Kasım'da Manisa merkezli İzmir ve Batman'da 36 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
GÖZALTINA ALINAN 29 ŞÜPHELİDEN 21'İ TUTUKLANDI
AA'nın haberine göre, operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 32 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.