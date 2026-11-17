Marmara Denizi için fırtına uyarısı
Meteoroloji'den Marmara Denizi için fırtına uyarısı yapıldı. Açıklamaya göre rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor
Giriş: 17 Kasım 2026 - 12:38 Güncelleme:
Marmara Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Fotoğraf: İHA
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