Mersin'de "Çevresin" uygulaması hayata geçti

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde hayata geçirilen "Çevresin" mobil uygulaması sayesinde Mersinliler, karşılaştıkları çevre ve iklim kaynaklı sorunları "Yeşil Uyarı" butonuyla Büyükşehir Belediyesi'ne iletebilecek.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, çevresel sorunların yalnızca kurumların değil, kentte yaşayan herkesin ortak sorumluluğu olduğu anlayışıyla geliştirilen "Çevresin" uygulaması, vatandaş ile Büyükşehir arasında dijital bir çevre ağı oluşturuyor.

"İklim Değişikliğine Adaptasyon İçin Harekete Geç" projesi kapsamında geliştirilen uygulama, çevresel sorunların daha hızlı tespit edilmesinin yanı sıra iklim değişikliğinin etkilerine karşı toplumsal farkındalığın artırılmasını da hedefliyor.

REKLAM

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nda Çevre Mühendisi olarak görev yapan Serel Büyük, çevrenin korunmasına yönelik denetim, izleme, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, bu süreçte yurttaş katılımının büyük önem taşıdığını söyledi.

"Çevresin" uygulamasının bu amaçla geliştirildiğini anlatan Büyük, "Mobil uygulamamız 'Çevresin' ile vatandaşlarımız iklim değişikliğine uyum ve adaptasyon konusunda bilgilendirici içeriklere ulaşabilecek. Ayrıca uygulama içindeki 'Yeşil Uyarı' butonu sayesinde çevresel problemleri anında bizlere bildirebilecekler" dedi.

REKLAM

"Yeşil Uyarı" butonunun uygulamanın en önemli özelliklerinden biri olduğuna dikkat çeken Büyük, "Bu bildirimler elimize daha hızlı ve daha kolay bir şekilde ulaşabilmekte. Bu şekilde biz de Büyükşehir'in yetki ve sorumlulukları kapsamındaki sorunlara hızlıca müdahale etmekteyiz. Yetki alanımız dışında kalan konuları da ilgili birimlere ve kurumlara anında iletiyoruz" diye konuştu.

Uygulama üzerinden yapılabilecek bildirimlere ilişkin de bilgi veren Büyük, "Vatandaşlarımız bizlere Yeşil Uyarı butonu ile çevrelerinde görmüş oldukları çevresel kirlilikleri; hava, su, toprak veya iklim değişikliğinde karşılaşmış oldukları bazı riskleri, örneğin yüksek sıcaklıkları ya da orman yangınlarını bizlere bildirebilecekler" şeklinde konuştu.

REKLAM

"Çevresin"in yalnızca ihbar ve bildirim yapılabilen bir uygulama olmadığının altını çizen Büyük, uygulamanın aynı zamanda çevre ve iklim konusunda bir bilgilendirme platformu olduğunu ifade etti.

Büyük, "Çevresin uygulamamızın içerisinde iklime uyum ve iklim risklerine karşı bilgilendirici içerikler bulunmaktadır. Aynı zamanda vatandaşlarımızın doğayla uyumunu test edebilecekleri mini testlerimiz bulunmaktadır" dedi.

Uygulamada eğitim videoları ve iklim sözlüğünün de bulunduğunu belirten Büyük, bölgenin hava durumu ile yaşanan iklim risklerine ilişkin bilgilerin de uygulama üzerinden takip edilebildiğini aktardı.