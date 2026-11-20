Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadınlara ve çocuklara yönelik sosyal belediyecilik hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Anne-Bebek Taksi Projesi ile doğum sonrası dönemde annelerin yaşadığı ulaşım güçlüklerinin azaltılması ve bebeklerin düzenli sağlık kontrollerine erişiminin desteklenmesi hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Yatağan ilçesinde uygulanmaya başlanılan proje kapsamında, doğum sonrası ilk 12 aylık dönemde bulunan anneler ile bebekleri; çocuk sağlığı ve hastalıkları poliklinikleri ile aile hekimliklerindeki randevularına evlerinden alınarak götürülecek. Sağlık kuruluşlarındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeniden ikamet adreslerine bırakılacak anne ve bebekler, herhangi bir ulaşım ücreti ödemeden hizmetten yararlanabilecek.

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Anne-Bebek Taksi hizmeti, hafta içi 08.30-17.30 saatleri arasında sunulacak. Uygulamayla bebeklerin rutin sağlık kontrollerinin aksatılmaması, annelerin doğum sonrası süreçte sağlık kuruluşlarına daha kolay ulaşabilmesi ve anne-bebek sağlığının korunmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Anne-Bebek Taksi Projesi'nin özellikle doğum sonrası dönemde ailelere önemli bir destek sağlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Doğumdan sonraki ilk aylar hem annelerimiz hem de bebeklerimiz için özel bir dönem. Bu süreçte annelerimizin sağlık hizmetlerine ulaşırken herhangi bir güçlük yaşamamasını istiyoruz. Anne-Bebek Taksi hizmetimizi de annelerimizin hayatını kolaylaştırmak ve onlara destek olmak amacıyla hayata geçirdik. Yatağan’da başlattığımız bu uygulamayla anne ve bebeklerimizin sağlık yolculuğunda yanlarında olacağız. Sosyal belediyecilik anlayışımızın temelinde, vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak ve ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmak var. Muğla’mızda annelerimizin kendilerini yalnız hissetmediği, çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli bir şekilde büyüdüğü bir kent için çalışmaya devam edeceğiz."