Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Muğla'da arızalara ücretsiz yerinde müdahale hizmeti hayata geçirildi

        Muğla'da arızalara ücretsiz yerinde müdahale hizmeti hayata geçirildi

        Muğla Büyükşehir Belediyesi, tekerlekli sandalye kullanan engelli bireylerin günlük yaşamlarının arızalar nedeniyle kesintiye uğramaması için Mobil Tekerlekli Sandalye Tamir Aracı ve Yerinde Destek Hizmeti'ni hayata geçirdi. Kentin 13 ilçesini kapsayan hizmetle akülü ve manuel tekerlekli sandalyelerde meydana gelen arızalara ücretsiz ve yerinde müdahale ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 18:17 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Muğla'da arızalara ücretsiz yerinde müdahale
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Muğla Büyükşehir Belediyesi, Mobil Tekerlekli Sandalye Tamir Aracı ve Yerinde Destek Hizmeti'ni hayata geçirdi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Muğla'nın 13 ilçesini kapsayan hizmetle akülü ve manuel tekerlekli sandalyelerde meydana gelen arızalara ücretsiz ve yerinde müdahale ediyor.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Mobil Tekerlekli Sandalye Tamir Aracı ve Yerinde Destek Hizmeti kapsamında mobil ekipler vatandaşların adresine giderek teknik destek sağlayacak. Böylece özellikle kırsal bölgelerde yaşayan, ulaşım imkânları sınırlı olan veya özel servis maliyetlerini karşılamakta güçlük çeken vatandaşların tamir hizmetine erişimi kolaylaşacak.

        REKLAM

        Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar, Muğla Büyükşehir Belediyesi 444 48 01 numaralı Çağrı Merkezi üzerinden başvuru yapabilecek. Başvurunun ardından arızanın niteliği ve adres bilgileri değerlendirilerek randevu oluşturulacak, mobil ekip belirlenen tarihte vatandaşın adresine giderek sandalyeyi inceleyecek. Mobil araçta giderilemeyecek daha kapsamlı arızalarda tekerlekli sandalye servis birimine alınarak gerekli bakım ve onarım işlemleri gerçekleştirilecek.

        Onarım sürecinin uzaması halinde vatandaşların hareket özgürlüğünün kesintiye uğramaması için geçici tekerlekli sandalye desteği de sağlanacak. İhtiyaç ve uygunluk değerlendirmesinin ardından kullanıcıya geçici manuel veya akülü tekerlekli sandalye verilebilecek.

        REKLAM

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara önem verdiklerini belirterek, "Engelli vatandaşlarımızın günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorlukları azaltmak, sosyal hayatın her alanında özgürce ve bağımsızca yer alabilmelerini sağlamak için projeler üretmeye devam ediyoruz. Bir tekerlekli sandalyenin arızalanması, vatandaşımızın evinden çıkamaması, eğitiminden, işinden ya da sosyal yaşamından uzak kalması anlamına gelebiliyor. Biz hiçbir vatandaşımızın böyle bir mağduriyet yaşamasını istemiyoruz. Muğla’mızın 13 ilçesinde yaşayan tüm vatandaşlarımızın kendilerini güvende hissettiği, ihtiyaç duyduklarında yanlarında olduğumuzu bildiği bir kent oluşturmak için çalışıyoruz. Çünkü bizim hedefimiz, kimsenin geride kalmadığı, herkesin eşit, özgür ve erişilebilir bir yaşam sürdüğü bir Muğla" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #muğla haberleri
        #Büyükşehir belediyesi
        #tekerlekli sandalye
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon Kurulu'nun 5. toplantısı gerçekleştirildi
        Fon Kurulu'nun 5. toplantısı gerçekleştirildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Veliaht Prens'e telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Veliaht Prens'e telefon
        18 yaş altına sigara satışının önlenmesi için çalışma
        18 yaş altına sigara satışının önlenmesi için çalışma
        Bugün Ne Oldu? 13 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Ekim 2026 haberleri
        Galatasaray'dan dünya rekoru
        Galatasaray'dan dünya rekoru
        Fotoğraftaki araç bile çalıntı çıktı!
        Fotoğraftaki araç bile çalıntı çıktı!
        "Altaylı, Sınav’ı tehdit ettirdi"
        "Altaylı, Sınav’ı tehdit ettirdi"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        39 ilde yatırım dolandırıcılığı operasyonu
        39 ilde yatırım dolandırıcılığı operasyonu
        AKOM saat vererek uyardı!
        AKOM saat vererek uyardı!
        Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu!
        Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu!
        Leo'nun baba göbeği
        Leo'nun baba göbeği
        Avrupa'da namağlup F.Bahçe, Villa karşısında!
        Avrupa'da namağlup F.Bahçe, Villa karşısında!
        Husilerin Suudi Arabistan saldırılarının sebebi ne?
        Husilerin Suudi Arabistan saldırılarının sebebi ne?
        "Palamutu tutalım ama az tutalım"
        "Palamutu tutalım ama az tutalım"
        Dört büyüklerin toplam borcu 108 milyar lirayı aştı
        Dört büyüklerin toplam borcu 108 milyar lirayı aştı
        Altın sert düşerken alımlarını hızlandırdı
        Altın sert düşerken alımlarını hızlandırdı
        "Türkiye yolundan dönmeyecektir"
        "Türkiye yolundan dönmeyecektir"
        O yoruma yanıt verdi
        O yoruma yanıt verdi
        'Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor
        'Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor