Muğla'da arızalara ücretsiz yerinde müdahale

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Mobil Tekerlekli Sandalye Tamir Aracı ve Yerinde Destek Hizmeti'ni hayata geçirdi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Muğla'nın 13 ilçesini kapsayan hizmetle akülü ve manuel tekerlekli sandalyelerde meydana gelen arızalara ücretsiz ve yerinde müdahale ediyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Mobil Tekerlekli Sandalye Tamir Aracı ve Yerinde Destek Hizmeti kapsamında mobil ekipler vatandaşların adresine giderek teknik destek sağlayacak. Böylece özellikle kırsal bölgelerde yaşayan, ulaşım imkânları sınırlı olan veya özel servis maliyetlerini karşılamakta güçlük çeken vatandaşların tamir hizmetine erişimi kolaylaşacak.

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Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar, Muğla Büyükşehir Belediyesi 444 48 01 numaralı Çağrı Merkezi üzerinden başvuru yapabilecek. Başvurunun ardından arızanın niteliği ve adres bilgileri değerlendirilerek randevu oluşturulacak, mobil ekip belirlenen tarihte vatandaşın adresine giderek sandalyeyi inceleyecek. Mobil araçta giderilemeyecek daha kapsamlı arızalarda tekerlekli sandalye servis birimine alınarak gerekli bakım ve onarım işlemleri gerçekleştirilecek.

Onarım sürecinin uzaması halinde vatandaşların hareket özgürlüğünün kesintiye uğramaması için geçici tekerlekli sandalye desteği de sağlanacak. İhtiyaç ve uygunluk değerlendirmesinin ardından kullanıcıya geçici manuel veya akülü tekerlekli sandalye verilebilecek.

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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara önem verdiklerini belirterek, "Engelli vatandaşlarımızın günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorlukları azaltmak, sosyal hayatın her alanında özgürce ve bağımsızca yer alabilmelerini sağlamak için projeler üretmeye devam ediyoruz. Bir tekerlekli sandalyenin arızalanması, vatandaşımızın evinden çıkamaması, eğitiminden, işinden ya da sosyal yaşamından uzak kalması anlamına gelebiliyor. Biz hiçbir vatandaşımızın böyle bir mağduriyet yaşamasını istemiyoruz. Muğla’mızın 13 ilçesinde yaşayan tüm vatandaşlarımızın kendilerini güvende hissettiği, ihtiyaç duyduklarında yanlarında olduğumuzu bildiği bir kent oluşturmak için çalışıyoruz. Çünkü bizim hedefimiz, kimsenin geride kalmadığı, herkesin eşit, özgür ve erişilebilir bir yaşam sürdüğü bir Muğla" dedi.