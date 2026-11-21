Bilecik'te sportif olta balıkçılığı yapan Cemal Paşaoğlu'nun arkadaşlarıyla kamp kurduğu Pelitözü Gölpark'ta oltasına bir balık takıldı. Arkadaşlarının yardımıyla balığı kıyıya çeken Paşaoğlu, bölgede bulunan tartıda sazanın 29 kilo 500 gram olduğunu gördü. Paşaoğlu, balığın ağzına bakım spreyi antiseptik sıkarak gölete yeniden bıraktı.

Gölette sürekli avlandıklarını ve balıkların gelişimlerini izlemenin kendilerine huzur verdiğini belirten Paşaoğlu, "Çocuklarımız da bir gün tutacak, balıkları görmeye devam edeceğiz. Tuttuğum balığın ebatı da bıraktığı yumurtalar da büyük. Üremesini engellemiyoruz, daha da çok çoğalmasına sebep oluyoruz" diye konuştu.

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Bilecik Merkez Avcılar Sportif Balıkçılık Derneği Başkanı Tamer Sargıl da tutulan sazanı yaşam alanına yeniden saldıklarını söyledi.

Sargıl, gelecek nesle balıkçılığı aşılamak ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak istediklerini dile getirerek, "Buradaki balıkları senelerce tutabileceğiz. Tuttuğumuz her balık tekrar tutulan balıklar. Türkiye'nin en büyük balıklarının çıktığı bir gölet burası. Bizlerin yıllardır göleti korumamızla bu hale geldi. Yoksa hiçbir şey olmazdı. Buraya Türkiye'nin her yerinden gelen oluyor hatta Hollanda'dan, Almanya'dan, Danimarka'dan geliyorlar. Balıkçılara yakala-bırak modelini tavsiye ediyoruz" ifadesini kullandı.