Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Osman Korkut Kanadoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

        Osman Korkut Kanadoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Barosunun Olağan Genel Kurulu'nda sarf ettiği sözler nedeniyle Avukat Hakları Grubu'nun adayı Osman Korkut Kanadoğlu hakkında resen soruşturma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 01:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kanadoğlu hakkında soruşturma

        Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İstanbul Barosu'nun 24-25 Ekim tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 128. Olağan Genel Kurulu sırasında, Avukat Hakları Grubu'nun İstanbul Barosu Başkan Adayı Av. Prof. Dr. Osman Korkut Kanadoğlu tarafından sarf edilen sözler nedeniyle, söz konusu ifadelerin içeriği ve bağlamı dikkate alınarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hülya Hökenek ile Hafta Sonu Ana Haber - 24 Ekim 2026

        24 Ekim Ana Haber Bülteninde günün öne çıkan başlıkları; ekonomi, dış politika ve toplumsal gelişmeleri mercek altına alıyoruz. İstanbul piyasasındaki sebze ve meyve fiyatlarındaki son durum ile başlayan bültenimiz, Yemen Dışişleri Bakanı'nın İstanbul ziyaretine ve bölgesel diplomasi trafiğine odakl...
        #İstanbul Barosu
        #son dakika haberleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dev derbide zafer Cimbom'un!
        Dev derbide zafer Cimbom'un!
        Antalya'da hortum felaketi: 4 ölü, 1 yaralı!
        Antalya'da hortum felaketi: 4 ölü, 1 yaralı!
        Fon kanunu yürürlüğe girdi
        Fon kanunu yürürlüğe girdi
        "Skor çok daha farklı olabilirdi"
        "Skor çok daha farklı olabilirdi"
        "Derbi kazanmadan da şampiyon olunabiliyor"
        "Derbi kazanmadan da şampiyon olunabiliyor"
        Ürdün'den Kerek'teki saldırıya misilleme
        Ürdün'den Kerek'teki saldırıya misilleme
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme!
        Aslan kral Osimhen!
        Aslan kral Osimhen!
        Derbi sonrası saha karıştı!
        Derbi sonrası saha karıştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Beşiktaş derin bir 'Oh' çekti!
        Beşiktaş derin bir 'Oh' çekti!
        Karadeniz Derbisi'nde kazanan Trabzonspor!
        Karadeniz Derbisi'nde kazanan Trabzonspor!
        Bayrampaşa'da yol çöktü! Mahsur kalan işçiden acı haber
        Bayrampaşa'da yol çöktü! Mahsur kalan işçiden acı haber
        İstanbul'da yağışlı bir hafta bekleniyor
        İstanbul'da yağışlı bir hafta bekleniyor
        Tahran'da kritik toplantı
        Tahran'da kritik toplantı
        Trabzon Yeni Havalimanı için çalışmalar başladı
        Trabzon Yeni Havalimanı için çalışmalar başladı
        Yapay zekada 2 trilyon dolarlık halka arz
        Yapay zekada 2 trilyon dolarlık halka arz
        ASELSAN ile SSB arasında 523 Milyon Euro'luk anlaşma
        ASELSAN ile SSB arasında 523 Milyon Euro'luk anlaşma
        TMSF Nebim'i satışa çıkardı
        TMSF Nebim'i satışa çıkardı
        "Cenazelerde 'Allah rahmet eylesin' demek zor mu?"
        "Cenazelerde 'Allah rahmet eylesin' demek zor mu?"