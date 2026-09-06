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        Haberler Gündem 3. Sayfa Otoyolda korkutan kaza! 6 yaralı!

        Otoyolda korkutan kaza! 6 yaralı!

        İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 09:30 Güncelleme:
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        Otoyolda korkutan kaza! 6 yaralı!

        Kuzey Marmara Otoyolu'nda, Edirne istikametine seyreden A.Y. idaresindeki TIR, Odayeri'ndeki gişeleri geçtikten sonra aynı yönde giden S.B. yönetimindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.

        AA'da yer alan habere göre yaklaşık 30 metre sürüklenen hafif ticari aracın sürücüsü S.B. ile biri çocuk 5 yolcu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırılan 6 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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        Ağır hasarlı hafif ticari araç, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

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