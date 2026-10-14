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        Haberler Gündem Politika Özel, Halk TV'yi ziyaret etti

        Özel, Halk TV'yi ziyaret etti

        Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum atanan Halk TV'yi ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 21:40 Güncelleme:
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        Özel, Halk TV'yi ziyaret etti

        Ziyarete ilişkin partiden yapılan açıklamada, Özel'in kanal personeline geçmiş olsun dileklerini sunduğu ve dayanışma mesajı verdiği bildirildi.

        Özel, kurumun, bünyesinde görev yapan 200 kişi için öncelikle bir ekmek kapısı olduğunu ve Türkiye'de haber alma süreçleri açısından önem taşıdığını belirtti.

        Kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu'nu telefonla arayarak üzüntülerini paylaştığını aktaran Özel, "Cafer Bey'le olan meseleleri neyse bu kanalla onun hiçbir ilgisi yok." dedi.

        Özel, kanalın bir sahibi olabileceğini, ancak televizyon kanalları ve gazetelerin asıl sahibinin kamu ve halkın haber alma hakkı olduğunu, bu nedenle kurumun yayınlarının devam etmesi gerektiğini vurguladı.

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        Mali ve hukuki soruşturma gerekçelerinin yayıncılık faaliyetlerini durdurmaması gerektiğine işaret eden Özel, kanalın normal yayın akışını sürdürmesinin önemine değindi.

        Çalışanların mesleklerini yapabilmeleri ve kanalın sesini duyurabilmesi adına üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceklerini belirten Özel, kurum personeline yürüttükleri mesleki faaliyetlerden ötürü teşekkürlerini iletti.

        Özel, daha sonra kanaldan ayrıldı.

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        *Haberin görselleri ANKA tarafından servis edilmiştir.

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