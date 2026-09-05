Rize'de otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
Rize Çayeli'nde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Giriş: 05 Eylül 2026 - 01:56 Güncelleme:
Çayeli ilçesi Yavuzlar köyünde S.S. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metre yükseklikten devrildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan S.S. ile kardeşi S.S'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan Ö.S. ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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