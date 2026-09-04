Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Rojin Kabaiş dosyasında yeni talepler

        Rojin Kabaiş dosyasında yeni talepler

        Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 15 Ekim 2024'te göl kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ailesinin avukatları, olayla ilgili soruşturmaya ilişkin yeni taleplerini Van Cumhuriyet Başsavcılığına ilettiklerini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 20:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Rojin Kabaiş dosyasında yeni talepler

        Aile avukatları Abdurrahman Karabulut ile Şahin Cangüleç, Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş ile kentteki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Soruşturmada gelinen aşamayla ilgili bilgi veren Karabulut, savcılıkla yaptıkları görüşmede, talepleriyle ilgili etkin bir araştırmanın gerçekleştirildiğini söyledi.

        10 Temmuz'dan itibaren yaklaşık 30 hususta savcılığa başvuru yaptıklarını belirten Karabulut, "2-3 talebimiz haricinde diğer bütün başvurularımız kabul gördü ve bu çerçevede araştırmalar devam etmektedir. Bir kısmı sonuçlandı, bir kısmı ile ilgili araştırmalar devam ediyor." dedi.

        REKLAM

        "HTS VE BAZ KAYITLARININ ALINMASINI VE DNA ÖRNEKLERİNİN ALINMASINI TALEP ETTİK"

        Deniz araçları üzerinde de araştırma talep ettiklerini dile getiren Karabulut, şunları kaydetti:

        "Hep kara araçları üzerinde bir inceleme yapılmış. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve kameralardan 7 bin 353 araç üzerinde bir tespit yapılmış. Dolayısıyla kaybolduğu günden bulunduğu güne kadar PTS kayıtlarının tekrardan incelenmesini, bu sürücülerin tespit edilmesini, sürücülerin cep telefonlarına el konulmasını, telefonlarının HTS ve baz kayıtlarının alınmasını ve DNA örneklerinin alınmasını talep ettik. Bu konudaki talebimiz de kabul görmüş durumda."

        REKLAM

        Rojin'in kaybolduğu ve bulunduğu yerler arasındaki güzergahta araştırma yapılmasının da taleplerinden biri olduğunu anlatan Karabulut, "Kaybolduğu yer Bardakçı Mahallesi, bulunduğu yer Mollakasım Çarpanak Adası. O hizada bulunan bütün köyler içerisinde yine inceleme ve bulunan materyaller üzerinde DNA incelemelerinin yapılmasını istedik. Biliyorsunuz Rojin'in terliği halen bulunmadı, çalışmalar devam ediyor. WhatsApp, Instagram ve Facebook şirketinin bağlı olduğu META şirketine müzekkere yazdık. Bunlarla ilgili yazışmaların tespitini istedik. Müzekkere cevabı geldi, daha ayrıntılı bir müzekkere istedi. Savcılık bu konuda da detaylı yazı yazdı, cevabı bekliyoruz." diye konuştu.

        REKLAM

        Bardakçı ve Mollakasım mahallelerinde kriminal veya cinsel suça karışmış kişilerin dosyalarını da talep ettiklerini dile getiren Karabulut, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Bu kişiler tespit edildikten sonra HTS ve baz kayıtlarını istedik. Olay tarihinde orada olup olmadıklarının tespitini istedik. Savcılık bu talebimizi de kabul etmiş ve bununla ilgili araştırmalar halen devam ediyor. Rojin'in sahilde bıraktığı veya bıraktırıldığı kek, kulaklık, anahtarlık, pet şişe ve bir cep telefonu var. Bunların üzerine parmak izi incelemesi yapılmış ancak telefon üzerinde bir parmak izi incelemesi yapılmamış, bununla ilgili tekrar talepte bulunduk."

        REKLAM

        Bir şahısla ilgili tespitlerinin olduğunu belirten Karabulut, şunları kaydetti:

        "Şahıs ifadesinde o yerde olmadığını söylüyor fakat elimizdeki raporda Rojin'in kaybolduğu saatlerde aynı zaman ve mekan diliminde olduğunu enlem ve boylamlarıyla tespit ettik. Bu aşamada ismini söylememiz soruşturmaya zarar verir. Bugüne kadar o mekanda olup olmadığıyla ilgili talepte bulunduk, talebimiz de kabul görmüş durumda. Sosyal medya yazışmasında Rojin kaybolmadan 15 dakika önce görüşen, aynı bazdan sinyal alan ve akabinde Instagram hesabını kapatan şahısla ilgili de suç duyurusunda bulunduk. Gözaltına alınmasını talep ettik. Bilirkişi raporu kıymetli. Rojin'in hangi dakika hangi saatte telefonda olduğu tespiti var. Hem başkalarının hem de kamera kayıtları üzerinde aynı gece itibarıyla ciddi bir hareketlilik olduğunu raporlamış ve isimler var."

        REKLAM

        Avukat Cangüleç ise bugüne kadar 415 kişi üzerinde DNA çalışması yapıldığını ancak herhangi bir veriye rastlanmadığını söyledi.

        Cangüleç, "Savcılık tarafından tespit edilen 50 kişilik liste var, kimlikleri tespit edildi. Bunların da DNA incelemesi yapılacak. Elimizdeki bilirkişi raporunda da aynı ismi taşıyan 4 farklı kişi olduğunu tespit ettik. Bunlardan 3'ü muhtemel şüpheli görünmüyor çünkü farklı noktalarda baz istasyonu veren kamu personeli olan kişilerdir ve o tarihte farklı illerde, ilçelerde görev yapmış kişilerdir. Savcılığa gelen ilk bilgiler bu yönde. Bugüne kadar bilgisine ulaşamadığımız için şüpheli bulduğumuz bir kişi daha var. Onunla ilgili de araştırmanın sonucu bekleniyor." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #rojin kabaiş
        #son dakika
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Silivri açıklarındaki kazada dümendeki kaptanın ifadesi ortaya çıktı!
        Silivri açıklarındaki kazada dümendeki kaptanın ifadesi ortaya çıktı!
        Melih Gökçek ifade verdi
        Melih Gökçek ifade verdi
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Bulaşık makinesinde yakalandı
        Bulaşık makinesinde yakalandı
        Okan Buruk'tan yabancı kuralı sitemi!
        Okan Buruk'tan yabancı kuralı sitemi!
        UEFA'dan Guendouzi ve Greenwood'a ceza!
        UEFA'dan Guendouzi ve Greenwood'a ceza!
        Bakan Kurum'dan 'kiralık sosyal konut' açıklaması
        Bakan Kurum'dan 'kiralık sosyal konut' açıklaması
        Beslenme çantasından mikro-ekonomiye: Yüzde 60 tasarruf mümkün mü?
        Beslenme çantasından mikro-ekonomiye: Yüzde 60 tasarruf mümkün mü?
        Derbinin kaderi kalecilerin ellerinde
        Derbinin kaderi kalecilerin ellerinde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş'ta Elan Ricardo ile yollar ayrıldı!
        Beşiktaş'ta Elan Ricardo ile yollar ayrıldı!
        Deniz Göktaş'a hazırlanan iddianame kabul edildi
        Deniz Göktaş'a hazırlanan iddianame kabul edildi
        İki gemide de hatalar ve ihmaller zinciri
        İki gemide de hatalar ve ihmaller zinciri
        Bakan Bayraktar: Yeni enerji mimarimizde ‘elektrikleşme’ var
        Bakan Bayraktar: Yeni enerji mimarimizde ‘elektrikleşme’ var
        Kadına şiddet görüntüsüyle tepki çeken Berhan Şimşek görevinden istifa etti
        Kadına şiddet görüntüsüyle tepki çeken Berhan Şimşek görevinden istifa etti
        Herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu?
        Herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu?
        Kırmızı halıdan kovuldu
        Kırmızı halıdan kovuldu
        "İstediğiniz her şeyi yaptım"
        "İstediğiniz her şeyi yaptım"
        13 dakika ayakta alkışlandı
        13 dakika ayakta alkışlandı
        Fall 2 sinemada, Gogol Bordello sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Fall 2 sinemada, Gogol Bordello sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası