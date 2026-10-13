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        Sağlık sorunu nedeniyle Ankara ziyareti ertelendi

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın Ankara'ya yapması planlanan resmi ziyaret sağlık sorunu nedeniyle ertelendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 01:09 Güncelleme:
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        Ankara ziyareti ertelendi

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın 15-16 Ekim tarihlerinde Ankara’ya yapması planlanan çalışma ziyareti, sağlık sorunu nedeniyle ertelendi.

        Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erhürman’ın bir süredir yaşadığı boyun fıtığı rahatsızlığı nedeniyle Ankara programının ileri bir tarihe alınmasına karar verildi.

        Erhürman’ın Ankara ziyareti kapsamında, farklı alanlardan siyasetçi, akademisyen ve uzmanları bir araya getiren Başkent Toplantıları’na onur konuşmacısı olarak katılması ve "Bölgedeki Gelişmeler Işığında Kıbrıs Sorunu" başlıklı bir konferans vermesi planlanıyordu.

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        Cumhurbaşkanı Erhürman’ın ayrıca Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nda (TEPAV) düzenlenecek Kıbrıs sorunu konulu oturumda konuşma yapması ve basın mensuplarıyla bir araya gelerek Kıbrıs meselesine ilişkin güncel gelişmeleri değerlendirmesi bekleniyordu.

        Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ertelenen ziyaretin yakın gelecekte gerçekleştirilmesinin öngörüldüğünü belirtirken, Erhürman’ın Ankara programına ilişkin yeni tarihin henüz kesinleşmediği bildirildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Tufan Erhürman
        #KKTC
        #ankara
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