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        Sahte alkol baskını! Gözaltılar var!

        İstanbul'daki sahte alkol ve kaçak tütün operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ise 4 bin 25 litre sahte alkollü içki, 100 kilogram karbon ham maddesi ve 2 filtreleme cihazı ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 09:51 Güncelleme:
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        Sahte alkol baskını! Gözaltılar var!

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkollü içki ve kaçak tütün kaçakçılığının önlenmesine ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        AA'da yer alan habere göre etil ve metil alkolden sahte içki üreten şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, Başakşehir, Pendik, Zeytinburnu ve Tuzla ilçelerinde tespit edilen 3 araç, 1 depo ve 1 işletmeye düzenledikleri operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.

        Adreslerdeki aramalarda ise 4 bin 25 litre sahte alkollü içki, 100 kilogram karbon ham maddesi, 2 filtreleme cihazı, 68 elektronik sigara, 402 paket bandrolsüz sigara, 2 kilo 528 gram kaçak tütün ile bin 800 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

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        Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

        Fotoğraflar: İHA

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