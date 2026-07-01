Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Sahte plakalı motosikletle kaçan hükümlüye 370 bin lira ceza kesildi

        Sahte plakalı motosikletle kaçan hükümlüye 370 bin lira ceza kesildi

        Mersin'de trafik denetimi sırasında sahte plakalı motosikletle polisten kaçmaya çalışan firari hükümlü yakalandı. 9 ayrı suçtan arandığı ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 22:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kaçış planı trafiğe takıldı

        Mersin’de trafik denetimi sırasında polisten kaçmaya çalışan firari hükümlü, kovalamaca sonucu yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir ilçesi Üniversite Caddesi’nde durumundan şüphelenilen motosiklet sürücüsü, kontrol amacıyla durduruldu. Yapılan incelemede sürücünün trafik kurallarını ihlal edecek şekilde motosiklet kullandığı belirlendi.

        Ekipler, “abart egzoz” ve “iptal edilmiş sürücü belgesiyle araç kullanma” nedeniyle işlem yapacağı sırada sürücü motosikletiyle kaçmaya çalıştı. Bu sırada motosikleti devrilen sürücü, yaya olarak kaçmaya devam etti.

        REKLAM

        9 AYRI SUÇTAN ARANDIĞI BELİRLENDİ

        Kovalamacanın ardından yakalanan sürücünün, polis ekiplerine mukavemette bulunduğu belirtildi. Ekiplerin yaptığı incelemede motosiklette sahte plaka kullanıldığı ve ikiz plaka yöntemiyle başka bir araca ait bilgilerin taşındığı tespit edildi.

        Şüphelinin 9 ayrı suçtan arandığı ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden toplam 370 bin 348 lira ceza uygulanırken, motosiklet 90 gün trafikten men edildi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Hükümlü hakkında ayrıca “görevi yaptırmamak için direnme”, “kamu malına zarar verme” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından adli işlem başlatıldı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan firari hükümlü, cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Biri 11, diğeri 12 yaşındaydı... İki kardeşin trajik sonu!

        Bitlis'in Mutki ilçesinde, babalarıyla birlikte serinlemek için girdikleri derede boğulan 11 yaşındaki Enes Şeflek'in ağabeyi 12 yaşındaki Aziz Şeflek kaybolmuştu. Ağabey Şeflek'in cansız bedenine olay yerine 100 metre uzaklıkta ulaşıldı (İHA)

        #Mersin
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Mecbur olmadıkça İran'a ordu göndermeyeceğiz"
        "Mecbur olmadıkça İran'a ordu göndermeyeceğiz"
        Yasa dışı bahiste büyük operasyon
        Yasa dışı bahiste büyük operasyon
        Büyükada'da korkutan yangın
        Büyükada'da korkutan yangın
        İngiltere geriden gelerek turladı!
        İngiltere geriden gelerek turladı!
        Yardım çığlığı kamerada
        Yardım çığlığı kamerada
        Sağanak yağış geliyor! Yurdun büyük bölümünde etkili olacak!
        Sağanak yağış geliyor! Yurdun büyük bölümünde etkili olacak!
        Şi Cinping'ten Tayvan mesajı
        Şi Cinping'ten Tayvan mesajı
        Bir zamanlar gelen yabancı devlet adamlarını yatıracak yatağı bile olmayan Türkiye, NATO Zirvesi’ni şimdi bu binada yapıyor!
        Bir zamanlar gelen yabancı devlet adamlarını yatıracak yatağı bile olmayan Türkiye, NATO Zirvesi’ni şimdi bu binada yapıyor!
        Bugün Ne Oldu? 1 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 1 Temmuz 2026 haberleri
        Ouattara, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
        Ouattara, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
        Efsaneye veda
        Efsaneye veda
        Trump: İran ile çok iyi anlaşıyoruz
        Trump: İran ile çok iyi anlaşıyoruz
        BDDK'dan 'evim' sistemlerine düzenleme
        BDDK'dan 'evim' sistemlerine düzenleme
        Kluivert ailesinin penaltı laneti!
        Kluivert ailesinin penaltı laneti!
        Tam 1758 adet Cumhuriyet... 72 milyon TL'yi kaptırdı acı tecrübesini anlattı!
        Tam 1758 adet Cumhuriyet... 72 milyon TL'yi kaptırdı acı tecrübesini anlattı!
        Sosyal medyada kurallar değişti
        Sosyal medyada kurallar değişti
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        Duran'da sona doğru!
        Duran'da sona doğru!
        PlayStation'da fiziksel disk üretimi sonlanıyor!
        PlayStation'da fiziksel disk üretimi sonlanıyor!
        100 bin kişi yönetimi robota bıraktı
        100 bin kişi yönetimi robota bıraktı