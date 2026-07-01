Sahte plakalı motosikletle kaçan hükümlüye 370 bin lira ceza kesildi

Mersin’de trafik denetimi sırasında polisten kaçmaya çalışan firari hükümlü, kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir ilçesi Üniversite Caddesi’nde durumundan şüphelenilen motosiklet sürücüsü, kontrol amacıyla durduruldu. Yapılan incelemede sürücünün trafik kurallarını ihlal edecek şekilde motosiklet kullandığı belirlendi.

Ekipler, “abart egzoz” ve “iptal edilmiş sürücü belgesiyle araç kullanma” nedeniyle işlem yapacağı sırada sürücü motosikletiyle kaçmaya çalıştı. Bu sırada motosikleti devrilen sürücü, yaya olarak kaçmaya devam etti.

REKLAM

9 AYRI SUÇTAN ARANDIĞI BELİRLENDİ

Kovalamacanın ardından yakalanan sürücünün, polis ekiplerine mukavemette bulunduğu belirtildi. Ekiplerin yaptığı incelemede motosiklette sahte plaka kullanıldığı ve ikiz plaka yöntemiyle başka bir araca ait bilgilerin taşındığı tespit edildi.

Şüphelinin 9 ayrı suçtan arandığı ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden toplam 370 bin 348 lira ceza uygulanırken, motosiklet 90 gün trafikten men edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hükümlü hakkında ayrıca “görevi yaptırmamak için direnme”, “kamu malına zarar verme” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan firari hükümlü, cezaevine gönderildi.