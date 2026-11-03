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        Haberler Gündem Sakarya'daki toplu konut şantiyesinde çıkan yangında bir işçi dumandan etkilendi

        Sakarya'daki toplu konut şantiyesinde çıkan yangında bir işçi dumandan etkilendi

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, yaklaşık 400 işçinin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 1 işçi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 21:21 Güncelleme:
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        İşçilerin kaldığı konteynerler alev aldı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yapımı devam eden toplu konut inşaatının şantiyesinde, yaklaşık 400 işçinin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 1 işçi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

        Yangın, saat 19.00 sıralarında Adapazarı ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi'nde yapımı süren toplu konutların inşaat şantiyesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü.

        İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

        Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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        Yangında dumandan etkilenen 1 işçi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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        #haberler
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