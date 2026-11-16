Samsun'da 6 gündür kayıp kişi ölü bulundu

Samsun'un Canik ilçesinde, Samsun Şehir Hastanesi otoparkının istinat duvarının alt kısmında bir erkeğin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, söz konusu kişinin 10 Kasım'da ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan N.K. (67) olduğu tespit edildi.

Alzheimer hastası olduğu öğrenilen N.K.'nin ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

*Fotoğraf: İHA